Kerem Aktürkoğlu'nun Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer olacağı söyleniyor

15 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:54

Yeni sezonda 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipten ayrılacak olan oyuncular da belli olmaya başladı.

Taraftarlar tarafından bu oyuncuların arasında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun olup olmadığı ise merak ediliyor.

GALATASARAY'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILIYOR MU?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na Rus ekibi Spartak Moskova'dan transfer teklifi gelmişti.

Ancak başarılı oyuncu teklifi kabul etmeyerek Galatasaray'da kalmaya devam etmişti.

Son ortaya çıkan iddialara göre Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'nın ikinci yaptığı maaş teklifini kabul etti.

Milli futbolcun sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre göre Kerem ile Rus ekibi arasında yapılacak olan sözleşme 4 yıl olacak.

Kerem her yıl 3 milyon Euro net maaş kazanacak ve imza parası da alacak.

Galatasaray'a ise Spartak Moskova'dan 12 milyon Euro bonservis alacak.