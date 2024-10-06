Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlık ve Nacional-Benfica maçındaki durumu belli oldu

06 Ekim 2024 13:14 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:35

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmada ayağına darbe aldığı için oyundan çıkmıştı. Milli futbolcunun sakatlık durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Nacional-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündeme geldi.

Sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Manchester United'a transfer olacağı ile gündeme gelen milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica-Atletico Madrid maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle 71 dakikada oyundan çıkmıştı.

Vatandaşlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun Nacinal-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı ve sakatlık durumu merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU NACİNAL-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın açan Kerem Aktürkoğlu, sakatlığının ciddi olmadığını, tedbir amaçlı oyundan çıktığını açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Nacinal-Benfica maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

NACİNAL-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nacinal-Benfica maçı bugün (6 Ekim 2024) saat 20.00'da oynanacak.

Estadio da Madeira stadyumunda oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU MANCHESTER UNİTED'A MI GİDECEK?

Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a transfer olacağı ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yapan Benfica Teknik direktörü Bruno Lage "Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek" dedi.