Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Kerem Arık kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’dan sürpriz imza hamlesi

Kerem Arık kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’dan sürpriz imza hamlesi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 19:01 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:19
Kerem Arık kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’dan sürpriz imza hamlesi

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık geleceğe yatırım amaçlı olarak anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig​'de namağlup olarak zirveye oturan Galatasaray’dan ilk transfer​ haberi geldi.

Kerem Arık kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’dan sürpriz imza hamlesi - 1. Resim

KEREM ARIK İMZAYI ATTI

Kerem Arık ve kulübü ile anlaşan Galatasaray​'ın transferi yakın bir zamanda duyurması bekleniyor.

Sarı kırmızılı kulüp transfere geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.

Kerem Arık kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’dan sürpriz imza hamlesi - 2. Resim

KEREM ARIK KİMDİR?

Kerem Arık, 20 Mart 2007 yılında İzmir’de doğdu.

Arık, 17 yaşındadır ve son olarak Manisa FK’de forma giydi.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maça çıkan Kerem Arık, milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Oyuncu 17 yaşında.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
galatasaraysüper ligtransferizmir

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...