Kerem Arık kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’dan sürpriz imza hamlesi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 19:01 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:19
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık geleceğe yatırım amaçlı olarak anlaşmaya vardı.
Trendyol Süper Lig'de namağlup olarak zirveye oturan Galatasaray’dan ilk transfer haberi geldi.
KEREM ARIK İMZAYI ATTI
Kerem Arık ve kulübü ile anlaşan Galatasaray'ın transferi yakın bir zamanda duyurması bekleniyor.
Sarı kırmızılı kulüp transfere geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.
KEREM ARIK KİMDİR?
Kerem Arık, 20 Mart 2007 yılında İzmir’de doğdu.
Arık, 17 yaşındadır ve son olarak Manisa FK’de forma giydi.
Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maça çıkan Kerem Arık, milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Oyuncu 17 yaşında.
Kaynak: TGRT Haber