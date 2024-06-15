Kerem Bürsin‘in Mete rolünü oynadığı 'Son of a Rich' filminde partneri Melis Sezen olacak

15 Haziran 2024 22:03 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 22:01

Vizyona giren Ters Yüz 2 animasyon filminin, ilk gün 85 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor

Vizyona giren Ters Yüz 2 animasyon filminin, ilk gün 85 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor

Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı ve büyük merakla beklenen 'Son of a Rich' filminin kadın başrol oyuncusu açıklandı.

Genç kuşağın yetenekli oyuncularından Melis Sezen, filmde Bürsin’in partneri olacak.

2022 yılında yapımcı Karina Mia Satlykova ve Türk besteci ve yapımcı Arslanbek Sultanbekov tarafından kurulan Kunay Film imzalı proje, iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor.

SON OF A RICH FİLMİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturacağı 'Son of a Rich' filmi, birçok tanınan isme yer verecek.

Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal ve Güven Kıraç gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Kerem Bürsin'in Mete karakterine oynayacağı filmde, Melis Sezen'in canlandıracağı karakterin detayları henüz açıklanmadı.

Filmin konusunun ne olduğu ve karakterlerin hikayelerinin de nasıl şekilleneceği merak konusu.