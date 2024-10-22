Kerem Bursin’in sevgilisi olan Melisa Tapan’ın annesinin kim olduğu sosyal medyada çok konuşuldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 10:08 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:15

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kerem Bursin - Melisa Tapan çifti konuşulmaya devam ediyor. Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Tapan'ın özel hayatı ve aldığı eğitimler de merak konusu oldu.

Oyuncu Kerem Bursin'in yeni sevgilisinin kim olduğu hayranları tarafından araştırılıyordu. Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkinin sosyal medyada da konuşulmasının ardında Melisa Tapan kimdir araştırıldı. KEREM BURSİN YENİ SEVGİLİSİ KİM? Oyuncu Kerem Bursin'in özel hayatı yakından takip edilirken yaklaşık 2 aydır birlikte oldukları tahmin edilen Melisa Tapan ile ilişkisi olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift bir süredir birliktelik yaşıyor. MELİSA TAPAN KİMDİR, NEREDE EĞİTİM ALDI? Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji alanlarında lisans eğitimi alan Elçin Melisa Sabancı Tapan, yüksek lisans eğitimini New York’ta Columbia Üniversitesi’nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine aldı. Uluslararası Enerji Ajansı’nda ve Sabancı Holding’de ek eğitimler alan isim Marshall Wace'te yönetici adayı programını aldı. 2019 senesinde sanat alanında girişim yaparak Gate 27’yi kurdu. Sabancı Holding’de Yönetim Kurulu üyesidir ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nde yer alıyor. Tate Uluslararası Konsey’i ve TÜSİAD üyesidir. MELİSA TAPAN ANNESİ, BABASI KİMDİR? Tapan'ın annesi Sevil Sabancı olurken 1991 senesinde Eran Tapan ile evlendi. 3 yıl süren evlilikten Melisa Sabancı Tapan doğdu. Sıkça Sorulan Sorular Melisa Tapan kaç yaşında? Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Tapan, 13 Ocak 1993 tarihinde dünyaya geldi. İlgili Haberler Hadise ile anılan Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi ortaya çıktı! Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşıyor