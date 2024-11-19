Kerem Gülsoy kimdir? Rapçi Tepki hakkında da yakalama kararı çıktı

19 Kasım 2024 18:51 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 19:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla Kerem Gülsoy hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya​ fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler​ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma genişliyor.

KEREM GÜLSOY TUTUKLANDI MI?

Soruşturmayı yürüten savcılık, Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında da yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Sulh ceza hâkimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

KEREM GÜLSOY KİMDİR?

Kerem Gülsoy ya da sahne adıyla Tepki, 7 Ocak 1987'de İstanbul Küçükçekmece'de dünyaya geldi.

Kerem Gülsoy Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır.

Ceza ve Allame gibi ünlü isimlerle de şarkı çalışmaları yaptı.