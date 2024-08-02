Kestane şekeri Bursa'nın meşhur tatlılarındandır

02 Ağustos 2024 12:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:29

Gündemde yer alan konulardan biri olan kestane şekerinin hangi ilimize ait olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'nin her ilinin kendine özgü tatlısı bulunuyor.

Tatlıların hepsi kendine özgü malzemeler ve yöntemlerle yapılıyor.

Bu tatlılardan biri olan kestane şekerinin hangi ilimizin olduğu ise merak edildi.

KESTANE ŞEKERİ İLE ÜNLÜ İLİMİZ HANGİSİDİR?

Kestanenin soyularak tülbent içerisinde şerbete batırılarak yapılması ile elde edilen kestane şekeri tatlısının Bursa iline özgü olduğu biliniyor.

İlk olarak 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen tatlı Uludağ bölgesinde oldukça tüketiliyor.

Bursa Kestane Şekeri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir.

Kestane tatlısı ayrıca Bozdağ Kestane Şekeri olarak da tescillenmiştir.

Bozdağ kestanesi İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Hacı Hasan, Kemer, yılanlı, Elmalı Bağı ve Ovacık köylerinde yetişen kestanelerden yapılıyor.

Tanelerinin iri parlak, bütünlüğü dağılmamış şekilde olmasıyla Bursa kestane şekerinden ayrılmaktadır.