KFC kapanıyor mu? Geçici olarak kapanabileceği gündemde

09 Ocak 2025 11:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:14

Fast food yiyecek markası olan KFC, Türkiye'den çekilebilir. Yum! Brands, KFC ve Pizza Hut restoranlarının franchise anlaşmalarını sonlandırdığını açıkladı. Bunun üzerine KFC kapanacak mı merak edildi.

Alışveriş merkezlerinde birçok şubesi olan KFC, şubelerini kapatabilir. Her gün binlerce kişinin akın ettiği fast food​ zinciri için Yum! Brands, franchise'ını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş. ile yollarını ayırma aldığını duyurdu.

KFC KAPANIYOR MU?

Yum! Brands, KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye​ olan franchise'ını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş. ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. İş Gıda'nın belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uymadığı da gerekçe olarak gösterildi.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, Başarılı bir iş ortaklığı için yetkin, sermaye sahibi ve kararlı franchise sahiplerine sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onlara her gün başarıları için gerekli destek ve araçları sunarken, aynı zamanda müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlayamadı ve franchise sözleşmelerimizin hükümlerine sadık kalamadı" açıklamasında bulundu.

KFC KAPANACAK MI?

Yum! Brands, ülkemizde olan restoranlarının sayısını azaltacağını duyurmuştu. Yapılan fesih Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken geçici olarak kapanacağı tahmin ediliyor. Yum! Brands feshedilen franchise sözleşmeleri hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı.