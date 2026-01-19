KGM 150 personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü branş dağılımı ve şartlar

Kategoriler
İstanbul
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yeni bir personel alımı duyurusu geldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre KGM, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek alımda, başvuru şartları ve takvimi merak konusu oldu.
Başvurular 16.01.2026 - 30.01.2026 tarihleri arasında 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi veya e-Devlet “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” sayfası üzerinden yapılacaktır.
Söz konusu yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylar Genel Müdürlüğün (https://www.kgm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kapsamında: