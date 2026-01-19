Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

KGM 150 personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü branş dağılımı ve şartlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sözleşmeli personel alımına ilişkin yeni ilanını Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre kurum bünyesinde farklı kadro ve branşlarda görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvuru süreci, şartlar ve başvuruların yapılacağı adres, kamu personeli olmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KGM 150 personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü branş dağılımı ve şartlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 23:19

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yeni bir personel alımı duyurusu geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre KGM, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek alımda, başvuru şartları ve takvimi merak konusu oldu.

KGM 150 personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü branş dağılımı ve şartlar

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 16.01.2026 - 30.01.2026 tarihleri arasında 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi veya e-Devlet “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” sayfası üzerinden yapılacaktır.

Söz konusu yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylar Genel Müdürlüğün (https://www.kgm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

KGM 150 personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü branş dağılımı ve şartlar

KGM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kapsamında:

  • 77 Büro personeli,
  • 23 İnşaat mühendisi,
  • 19 Ulaştırma teknikeri,
  • 14 İnşaat teknikeri,
  • 5 Elektrik elektronik mühendisi,
  • 4 Makine mühendisi,
  • 3 Harita mühendisi,
  • 2 Jeoloji mühendisi,
  • 1 Çevre mühendisi,
  • 1 Makine teknikeri,
  • 1 Elektrik elektronik teknikeri olmak üzere toplam 150 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek.
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.