Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacağı kafaları karıştırıyor

08 Kasım 2024 10:02 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:19

Kıdem tazminatı; işçinin ayrılırken belli koşulları sağlaması durumunda, işveren tarafından kanunen ödemesi gereken paradır. Kıdem tazminatının hesaplama yöntemi ise merak ediliyor.

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Kıdem tazminatı, çalışan her vatandaşın iş hayatında geçirdiği yılların ve verdiği emeğin karşılığıdır ve yasal olarak garanti altına alınmış önemli bir güvencedir.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTI NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı ya da sözlü bir iş sözleşmesi ile bir işverenin iş yerinde çalışıyor olmanız gerekir.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmeniz için aynı işverenin iş yerlerinde en az bir yıl süreyle çalışmış olmanız gerekir.

Bir yıldan kısa süreli çalışma durumunda kıdem tazminatı verilmez.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminat hesaplama işlemi yapılırken işçinin işe giriş ve işten çıkış tarihleri arasındaki yıllar ve son aldığı brüt maaşı göz önüne alınır. Söz konusu brüt maaşa yol, yemek, yakacak yardımı gibi süreklilik arz eden yan ödemelerin de eklenmesiyle “giydirilmiş brüt maaş” olarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde çalıştığı her bir yıl süresiyle ile son aldığı giydirilmiş brüt maaşın çarpılması ile hesaplanır.

Bu işlemler yapılırken yıldan kalan zamanlar da göz önüne alınır. Arta kalan aylar güne çevrilir, son brüt ücret 365’e bölünür ve günlük ücret de böylece hesaplanır.