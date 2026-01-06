Kıdem tazminatı tavanı 2026! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik artış oranının belli olmasının ardından, işçileri yakından ilgilendiren 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlendi. Düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi genelgeyle yürürlüğe girecek şekilde duyuruldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026

Memur maaş zammı sonrası yapılan düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavan ücreti açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, 2026 Ocak-Temmuz döneminde işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatı tavanının 64.948,77 TL olacağı bildirildi. Böylece hali hazırda 53.919 TL olarak uygulanan tavan tutar, yeni dönem için yukarı yönlü güncellenmiş oldu.

Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir yıl için ödenecek minimum emekli ikramiyesi dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama yöntemi doğrultusunda yapılan her artış, doğrudan tavan tutara yansıyor. Altı aylık periyotlar halinde güncellenen sistem kapsamında, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak rakam da memur maaş zammı sonrasında kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 NE OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,60 oranında artış yapılacağı kesinleşti. Aynı düzenleme kapsamında kıdem tazminatı tavan ücreti de yeniden belirlendi ve 2026’nın ilk altı ayı için uygulanacak tutar açıklandı. Yeni tavan rakamı, Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek şekilde ilan edildi.

Öte yandan asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zam sonrası kıdem tazminatı taban ücreti 33 bin 30 TL’ye yükselmişti. Taban ve tavan tutarlar arasındaki bu yapı, kıdem tazminatı ödemelerinde yasal sınırları oluşturuyor. Yapılan son düzenleme ile birlikte, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak çerçeve resmiyet kazanmış oldu.