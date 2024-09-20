Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca'ya bıraktı

20 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:32

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı her bölümünde ses getiriyor. 2019 yılından beri sunuculuğu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nu ekranlarda göremeyenler programdan ayrıldı mı, neden yok seyircinin gündeminde yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca rüzgarı! Kurtlar Vadisi sürprizi gülümsetti

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca rüzgarı! Kurtlar Vadisi sürprizi gülümsetti

2 Ağustos 2011 tarihinden beri ekranlarda yer alan programda sunucu değişikliği yaşandı. İlk sunucusunun Kenan Işık olduğu programda Işık'ın beyin kanaması​ geçirmesi sonucunda birçok isim sunuculuk yaptı.

2019 yılından beri ekranlarda olan Kenan İmirzalıoğlu​, yaptığı açıklamayla programdan ayrıldığını seyircilere duyurdu.

KİM MİLYONLER OLMAK İSTER KENAN İMİRZALIOĞLU PROGRAMDAN AYRILDI MI, NEDEN?

2019 senesinden beri Kim Milyoner Olmak İster​ programını sunan isim, kariyerinde farklı projelerde yer almak ve yeni işlere odaklanmak için programdan ayrıldı. Ekranların sevilen yüzü İmirzalıoğlu, yeni sezonda programda sunuculuk yapmayacak.

KENAN İMİRZALIOĞLU NEDEN YOK 20 EYLÜL?

Dizilerin yeni yayın hayatı başlarken Kim Milyoner Olmak İster programı da heyecanla izlenmeye devam ediyor.

Sunuculuk görevini üstlenen İmirzalıoğlu yerini oyuncu Oktay Kaynarca​'ya devretti. Programın sunucu değişikliği sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SUNUCUSU OKTAY KAYNARCA MI OLDU?

İlk sunucusu olan Kenan Işık'ın 2014 senesinde beyin kanaması geçirmesi sonucunda programda birçok isim sunuculuğu üstlenmişti.

Aşk-ı Memnu dizisinin efsane isimlerinden biri olan Selçuk Yöntem, 3 sene boyunca görevi üstlenirken 2017- 2019 aralığında oyuncu Murat Yıldırım kameraların karşısına geçti.

5 Ekim 2019 ile 6 Eylül 2024 aralığında ise Ezel dizisinin efsane isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu görevi üstlendi. Uzun yıllar ekranlarda yer almasının ardından programın yeni sunucusu Oktay Kaynarca oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kaynarca'nın sunduğu bölümde gelen Kurtar Vadisi sorusu ise sosyal medyada beğeni toplamıştı.