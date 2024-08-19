Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Mehmet Ensar Çalışan 15 yaşında şirket kurdu

19 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:47

ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümü gündem oldu.

Yarışmacılar arasında yer alan Mehmet Ensar Çalışan'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edildi.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN KİMDİR?

Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan Mehmet Ensar Çalışan, 15 yaşında Türkiye'nin ilk yerli EEG başlığını üretmek için kendi şirketini kurdu.

Elon Musk'ın beyin ara yüzü teknolojisi "Neuralink" girişiminden ilham aldığını belirten Mehmet Ensar Çalışan, Teknopark Ankara'daki kuluçka merkezinde bulunan ofisinde genç ekibiyle birlikte yürüttüğü faaliyetlerin sonucunda 2024 Şubat ayında ilk prototipini üretti.

Ocak 2024 itibarıyle yeni cihazın satışa çıkarılması hedefleniyor.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ensar Çalışan, 2024 yılı itibariyle 16 yaşındadır.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN KAÇ YAŞINDA ŞİRKET KURDU?

Mehmet Ensar Çalışan 2023 yılında 15 yaşındayken şirketin kurdu.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN'IN ŞİRKETİ NEDİR?

Mehmet Ensar Çalışan Teknoloji Anonim şirketinin sahibidir.

MEHMET ENSAR ÇALIŞAN NASIL ŞİRKET KURDU?

Kim Milyoner Olmak İster programında konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Ensar Çalışan "Şimdi bir Anonim şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi veya Yönetim Kurulu Başkanı olabilmeniz için yasal ergin olmanız gerekiyor. Reşit olmanız gerekiyor. Bu mahkeme kararıyla verilebiliyor. Ocak ayında mahkeme kararı çıktı. Devlet tarafından yasal ergin kılındım" ifadelerini kullandı.