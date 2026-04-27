Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru: Millî maçta ‘hat trick’ yapan ilk futbolcu

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?’de genç yarışmacı 1 milyon TL’lik soruya kadar yükseldi. Futbol tarihine dair kritik sorunun doğru cevabı ise izleyiciler arasında merak konusu oldu.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 09:41

'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada heyecan dozu yüksek anlar yaşandı; başarılı performansıyla dikkat çeken genç yarışmacı, barajları tek tek geçerek büyük ödül sorusunu açtırmayı başardı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 500 BİN TL'LİK SORUYU BİLDİ

Genç yarışmacı, yarışmanın ilk aşamalarından itibaren sergilediği özgüvenli ve bilgili performansla dikkat çekti. Soruları hızlı ve doğru şekilde yanıtlayarak ilerleyen yarışmacı, özellikle bilgi ve yorum gerektiren sorularda gösterdiği başarıyla stüdyodaki izleyicilerden de destek aldı.

Yarışmanın kritik eşiklerinden biri olan 500 bin TL sorusuna gelindiğinde heyecan doruğa çıktı. “Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?” sorusuna doğru yanıt vererek büyük ödül sorusunun kapısını aralayan yarışmacı, bu aşamada risk yönetimini doğru yaparak önemli bir başarı elde etti.

SORU: Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?

B: Eyüpsultan

C: Beykoz

D: Şile

CEVAP: A: Büyükçekmece

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU

Büyük ödül sorusunda yarışmacının karşısına futbol tarihine dair bilgi ölçen bir soru çıktı. Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcunun kim olduğu sorulduğunda, yarışmacı emin olamadığını belirtti ve risk almamayı tercih etti.

Yarışmadan çekilme kararı alan yarışmacı, tahmin olarak farklı bir isim dile getirse de doğru cevabın Zeki Rıza Sporel olduğu açıklandı. Bu karar sayesinde yarışmacı 500 bin TL ödülle yarışmadan ayrılarak önemli bir kazanç elde etti.

Milyoner’de 1 milyonluk sorunun cevabı neydi?

Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu Zeki Rıza Sporel olarak açıklandı. Yarışmacı bu soruda çekilerek risk almamayı tercih etti ve 500 bin TL ödül kazandı.

