Kim Milyoner Olmak ister'de 200 bin TL değerindeki Mali sorusu ortalığı karıştırdı
Ekranların sevilen bilgi yarışmasında sorulan ilginç bir soru sosyal medyayı karıştırdı. Soruda Afrika Kıtasında yer alan ülkelerden olan Mali sorulurken, vatandaşlar cevaba konu olan ülkeyi araştırmaya koyuldu.
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 200 milyon TL’lik Mali sorusu vatandaşın ilgisini çekti.
Yarışma programını takip eden vatandaşlar "Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? " sorusunun yanıtına cevap aradı.
200 MİLYON TL’LİK MALİ SORUSU
Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 200 milyon TL’ye ulaşan yarışmacıya "Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır?" sorusu soruldu.
Şıklar ise şöyle sıralandı:
A- Dali
B- Bali
C- Yali
D- Mali
Sorunun doğru cevabı ise D şıkkı Mali olacaktı.
MALİ ÜLKESİ NEREDE, HANGİ KITADA?
Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.
Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir ve nüfusu 19,1 milyondur.
Ülkede yer alan Cenne Ulu Camii, dünyadaki en büyük kerpiç bina unvanına sahiptir.