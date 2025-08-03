Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik ilk aşı sorusu

Oktay Kaynarca’nın sunduğu sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden ilginç sorularıyla dikkat çekti.
Yarışmacılar büyük ödül için çabalarken; özellikle 300 bin TL değerindeki “18. Yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır? ” sorusu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL’lik merak edilen sorunun cevabı!
18. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?
A - Kuduz
B - Verem
C - Tifo
D - Çiçek
Doğru cevap ise D şıkkı Çiçek olacak.
Tarihteki ilk başarılı aşılama, 18. yüzyılda çiçek hastalığına karşı yapılmıştır.
İngiliz Doktor Edward Jenner, 1796 yılında çiçek hastalığına karşı inek çiçeği virüsünü kullanarak modern aşılamanın temelini atmıştır.