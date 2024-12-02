Kim Milyoner Olmak İster’de hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir sorusu soruldu

02 Aralık 2024 01:09 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 01:14

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen ATV’nin sevilen bilgi yarışmasında kardeş olan iki padişahın sorulmasının ardından cevap sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi.

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Kim Milyoner Olmak İster​ yarışmasında 1 Aralık 2024'te sorulan 300 bin TL'lik soruda, ‘Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?’ sorusu soruldu.

Oktay Kaynarca​'nın sunduğu sevilen bilgi yarışmasında sorulan sorunun cevabı ise merak uyandırdı.

‘HANGİ İKİ OSMANLI PADİŞAHI KARDEŞTİR?’

Kim Milyoner Olmak İster’de ‘Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?’ sorusu yarışmacıyı zor durumda bıraktı.

Sorunun cevap şıkları ise şöyle sıralandı:

A: II. Ahmed ve III. Ahmed B: III. Mustafa ve IV. Mustafa ⁠C: IV. Murad ve V. Murad D: V. Mehmed ve VI. Mehmed

HANGİ İKİ OSMANLI PADİŞAHI KARDEŞTİR? CEVABI

Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? sorusunun cevabı Google’da en çok arananlar arasına girdi.

Kısa sürede gündem olan sorunun cevabı ise D şıkkı olacaktı.

Osmanlı'nın son iki padişahlarından 5. Mehmed ve 6. Mehmed kardeştir.