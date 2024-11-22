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Kim Milyoner Olmak İster’de Jimmy Carter sorusu gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 22:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:02
Kim Milyoner Olmak İster’de Jimmy Carter sorusu gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın sunduğu bilgi yarışmasının yeni bölümünde ABD Başkanlarından Jimmy Carter ile ilgili sorunun cevabı merak konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster​’in son bölümünde çıkan bir soru sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlar sorunun cevabını araştırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de Jimmy Carter sorusu gündem oldu - 1. Resim

KİM MİLYONER OLMAK İSTER JIMMY CARTER SORUSU

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada sorulan Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir? sorusunun cevabı merak ediliyor.

Sorunun şıkları ise şöyle sıralanıyor:

  • A: Başkanken çocuk sahibi olan
  • B: Hiç çocuk sahibi olmayan
  • C: 100 yaşını geçen
  • D: Beyaz Saray'da hiç yaşamayan

Kim Milyoner Olmak İster’de Jimmy Carter sorusu gündem oldu - 2. Resim

JIMMY CARTER SORUSUNUN CEVABI NE?

Doğru cevap ise C - 100 Yaşını Geçen olacaktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 39. başkanı olan Jimmy Carter, tarihte 100 yaşını geçen tek ABD başkanıdır.

Ekim 2024 itibarıyla 100 yaşını gören Carter, bu özelliğiyle Amerikan tarihine adını yazdırmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular
39. ABD Başkanıdır.

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Kaynak: TGRT Haber
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