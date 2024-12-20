Kim Milyoner Olmak İster’de kadın milletvekilleri sorusu! TBMM sorusunun cevabı arama motorlarında üst sıralara tırmandı

20 Aralık 2024 21:58 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 22:07

Oktay Kaynarca’nın sunduğu bilgi yarışmasında 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller soruldu. Sorunun cevabı kısa sürede en çok arananlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL’lik TDK sorusu gündem oldu! Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyim

Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL’lik TDK sorusu gündem oldu! Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyim

Kim Milyoner Olmak İster’de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu

Kim Milyoner Olmak İster’de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu

Kim Milyoner Olmak İster’de hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir sorusu soruldu

Kim Milyoner Olmak İster’de hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir sorusu soruldu

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de TBMM ile ilgili dikkat çeken bir soru soruldu.

Sorunun cevabı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE TBMM SORUSU

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de “8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?” sorusu soruldu.

Sorunun şıkları olarak ise şu illere yer verildi:

A) Trabzon

B) Sivas

C) Konya

D) Eskişehir

1935 GENEL SEÇİMLERİNDE HANGİ İLDEN KADIN MİLLETVEKİLİ ÇIKMADI?

Yarışmaya katılan Derya Gücüm 300 bin TL değerindeki soruya cevap vermekte çekimser kaldı.

Yarışmacı, doğru cevabı olan 'D- Eskişehir'i doğru tahmin etmesine rağmen, risk almayarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

Doğru cevabın 'D- Eskişehir' olduğunu öğrenen yarışmacı sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.