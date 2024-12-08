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Kim Milyoner Olmak İster’de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Aralık 2024 23:23 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:49
Kim Milyoner Olmak İster’de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen sevilen bilgi yarışmasında sorulan 200 bin TL’lik Led Zeppelin sorusu merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki 1972'de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu Google’da en çok arananlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu - 1. Resim

LED ZEPPELİN SİNGAPUR KONSERİ SORUSU NEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL’lik soru şöyleydi:

1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir?

A- Sakız çiğnemeleri

B- Playback yapmaları

C- Saçlarını kestirip kısaltmaları

D- Singapur Milli Marşı'nı söylemeleri

Kim Milyoner Olmak İster’de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu - 2. Resim

LED ZEPPELİN SİNGAPUR KONSERİ SORUSU CEVABI NE?

1972'de Led Zeppelin, yerel yetkililerin uzun saçlarını görüp onları uçaktan indirmeyi reddetmesi üzerine Singapur'daki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Yani cevap C şıkkı: Saçlarını kestirip kısaltmaları olacaktı.

Sıkça Sorulan Sorular
Led Zeppelin, 1968 yılında Londra'da kurulan İngiliz rock grubudur.

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Kaynak: TGRT Haber

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