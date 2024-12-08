Kim Milyoner Olmak İster’de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu

08 Aralık 2024 23:23 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:49

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen sevilen bilgi yarışmasında sorulan 200 bin TL’lik Led Zeppelin sorusu merak konusu oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki 1972'de Led Zeppelin Singapur konseri sorusu Google’da en çok arananlar arasına girdi.

LED ZEPPELİN SİNGAPUR KONSERİ SORUSU NEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL’lik soru şöyleydi:

1972'de Led Zeppelin Singapur konseri öncesinde kendilerinden istenen hangi şeyi yapmayınca geri dönmüşlerdir?

A- Sakız çiğnemeleri

B- Playback yapmaları

C- Saçlarını kestirip kısaltmaları

D- Singapur Milli Marşı'nı söylemeleri

LED ZEPPELİN SİNGAPUR KONSERİ SORUSU CEVABI NE?

1972'de Led Zeppelin, yerel yetkililerin uzun saçlarını görüp onları uçaktan indirmeyi reddetmesi üzerine Singapur'daki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Yani cevap C şıkkı: Saçlarını kestirip kısaltmaları olacaktı.