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Kim Milyoner Olmak İster’deki TDK sorusunun cevabı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 23:10 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:43
Kim Milyoner Olmak İster’deki TDK sorusunun cevabı araştırılıyor

ATV’nin sevilen bilgi yarışmasının son yayınlanan bölümünde çıkan TDK sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster​ yarışmasının soruları ve cevapları merakla takip ediliyor.

TDK SORUSU ARAŞTIRILIYOR

Yarışmanın son bölümünde gelen bir sorunun cevabı Google arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster’deki TDK sorusunun cevabı araştırılıyor - 1. Resim

Yarışmada sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Sorunun şıkları arasında ise şunlar yer alıyor:

  • A: Ahlamak
  • B: Ehlemek
  • C: Hohlamak
  • D: Ihlamak

Kim Milyoner Olmak İster’deki TDK sorusunun cevabı araştırılıyor - 2. Resim

TDK SORUSU DOĞRU CEVABI NE?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir? sorusunun cevabı B şıkkı Ehlemek olacaktı.

Ehlemek kelimesinin TDK sözlüklerinde bir karşılığı yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular
Ehlemek kelimesinin bir karşılığı olmamakla birlikte "Eh" kelimesi, olumlamak ya da bıkkınlık durumlarında kullanılır.

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Kaynak: TGRT Haber
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