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Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL’lik TDK sorusu gündem oldu! Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyim

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Aralık 2024 23:21 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 23:36

Oktay Kaynarca’nın sunduğu sevilen bilgi yarışmasında ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK’daki doğru yazımı soruldu. Vatandaşlar sorunun cevabını araştırmaya koyuldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in bu akşam yayınlanan bölümünde sorulan TDK sorusunun cevabı, Google’da en çok arananlar arasına girdi.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada sorulan sorunun cevabı büyük merak uyandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL’lik TDK sorusu gündem oldu! Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyim - 1. Resim

500 BİN TL’LİK TDK SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster​’de 500 bin TL değerindeki Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir? sorusu geceye damga vurdu.

Cevap şıkları ise şöyle sıralandı:

A-Ne idüğü belirsiz

B-Ne idiği belirsiz

C-Ne idiğü belirsiz

D-Ne üdüğü belirsiz

Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL’lik TDK sorusu gündem oldu! Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyim - 2. Resim

NE OLDUĞU BELİRSİZ ANLAMINA GELEN DEYİMİN DOĞRU YAZIMI NEDİR?

500 bin TL değerindeki soru geceye damga vururken vatandaşlar sorunun doğru cevabını aramaya koyuldu.

"Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?" sorusunun doğru cevabı B şıkkı, yani “Ne idiği belirsiz” olacaktı.

Sıkça Sorulan Sorular
Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur.

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Kaynak: TGRT Haber
kim milyoner olmak isterOktay Kaynarca

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