Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL’lik TDK sorusu gündem oldu! Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyim

15 Aralık 2024 23:21 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 23:36

Oktay Kaynarca’nın sunduğu sevilen bilgi yarışmasında ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK’daki doğru yazımı soruldu. Vatandaşlar sorunun cevabını araştırmaya koyuldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’in bu akşam yayınlanan bölümünde sorulan TDK sorusunun cevabı, Google’da en çok arananlar arasına girdi.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada sorulan sorunun cevabı büyük merak uyandırdı.

500 BİN TL’LİK TDK SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster​’de 500 bin TL değerindeki Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir? sorusu geceye damga vurdu.

Cevap şıkları ise şöyle sıralandı:

A-Ne idüğü belirsiz B-Ne idiği belirsiz C-Ne idiğü belirsiz D-Ne üdüğü belirsiz

NE OLDUĞU BELİRSİZ ANLAMINA GELEN DEYİMİN DOĞRU YAZIMI NEDİR?

500 bin TL değerindeki soru geceye damga vururken vatandaşlar sorunun doğru cevabını aramaya koyuldu.

"Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?" sorusunun doğru cevabı B şıkkı, yani “Ne idiği belirsiz” olacaktı.