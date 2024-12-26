Kimler ÖTV’siz araç alabilir, şartlar neler? ÖTV’siz araç almada şartlar belli oldu

26 Aralık 2024 22:09 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 22:29

2025 ÖTV’siz araç limiti ve şartları belli oldu. Engelli vatandaşlar 2025 yılında ÖTV’siz araç almak için gerekli şartları ve ÖTV’si araç limitini merak ediyor.

2025 ÖTV’si araç limiti ne kadar olacak? ÖTV’siz araç alma hakkı yüzde 90 ve üzeri engelliler için geçerli

2025 ÖTV’si araç limiti ne kadar olacak? ÖTV’siz araç alma hakkı yüzde 90 ve üzeri engelliler için geçerli

Meclis'ten kabul edilen kanuna göre engellilerin araç alımına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda engellilere ÖTV'siz araç satışında araç nitelikleri, kullanım yılı gibi önemli kriterlerde değişikliğe gidildi.

2025 ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ

Araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yapılan değişiklikle birlikte aracın satışı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Ayrıca ÖTV'siz araçlarda yüzde 20'lik yerlilik oranı aranacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2 milyon 247 bin 114 TL üst limit olarak uygulanacak.

KİMLER ÖTV’SİZ ARAÇ ALABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Engelli vatandaşın belirleyeceği 1 kişi de aracı kullanabilecek.

18 yaş altı bireylerde de aile aracı kullanabilecek.

Şehidin eşi ya da çocuğu, evli değilse anne ya da babası da bu haktan 1 defa yararlanabilecek.