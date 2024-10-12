KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya birçok alanda çalışmalar yürüttü

12 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:59

KİPTAŞ Genel Müdürü olan Gürkan Kaya gündemde yer alırken kimdir, nereli merak edildi. Ali Kurt, görevine İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edeceğini duyurdu.

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gürkan Kaya, Kiptaş genel müdürü oldu. Yeni görevine başlamasından dolayı tebrik mesajları da paylaşıldı.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Ali Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden görev değişimini şöyle duyurdu:

"İBB çatısı altındaki görevimi, Ekim 2024 itibarıyla İBB​ Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüreceğim.

Şimdiye kadar KİPTAŞ'ta Genel Müdür​ Yardımcılığı'mı üstlenen gurkankayaist

'ya yeni görevinde başarılar diliyorum."

GÜRKAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1984 senesinde dünyaya gelen isim lise eğitimine kadar Amasya'da bulundu. 2008 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde eğitimini tamamladı.

Aynı üniversitede Kentsel Dönüşüm ve Planlama programında Yüksek Lisans yaptı.

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Esenler Belediyesi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi özel ve kamu kurumlarında şehir plancısı olarak görev almış olup 2019 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

2019 senesinde KİPTAŞ’ta Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan isim 2024 senesinde KİPTAŞ Genel Müdürü görevine atandı.