Kira artış oranının belli olacağı Temmuz enflasyonu bugün açıklanacak

05 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:48

Temmuz ayı otomotiv ihracatı belli oldu! Birleşik Krallık'a, 457 milyon dolarlık ihracat

Temmuz ayı otomotiv ihracatı belli oldu! Birleşik Krallık'a, 457 milyon dolarlık ihracat

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında! Ev sahibi ve kiracılar için ağustos ayı kira zammı oranı netleşecek

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan haziran ayı TÜFE verileri ve Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte ev ve işyerlerinde kira artış oranı belli olacak.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ev ve işyeri sahiplerini ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Kira artış oranlarının netlik kazanacağı temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

KİRA ZAMMI ÜST SINIR NE OLDU?

Bugün belirlenen TÜFE verileriyle birlikte kira zammı oranındaki üst sınır belli olacak.

Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alarak sözleşmeleri düzenlenecek.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcilerinin 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre;

Haziran ayında yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde yüzde 2,77'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, genel fiyat seviyesinin istikrarlı bir şekilde artmasıdır. Enflasyon, satın alma gücünü düşürürken ekonomideki mal ve hizmet fiyatlarının ortalama değişkenliğini gösterir.

TÜFE NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan tüketici fiyat endeksi, tüketim harcamalarında mal ve hizmetlerin belirli zaman aralıklarındaki fiyat değişimlerini temsil eder.

ENFLASYON VE TÜFE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Enflasyon, fiyat genel seviyesinin sürekli olarak artması iken Tüfe, tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerdeki fiyat değişikliklerinin belirlenmesi anlamına gelir.