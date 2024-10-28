Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

28 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:08

Kira sözleşmelerini e-Devlet’e taşıyan uygulama yakında hayata geçirilecek. İki aşamalı olarak uygulanacak olan süreç yıl sonunda ev sahipleri ve kiracılar için başlayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı​, kira​ sözleşmelerinin e-Devlet​ Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME NEDEN HAZIRLANDI? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen kira sözleşmelerini e-Devlet’e taşıyan uygulama, vatandaşların kira konusundaki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı. E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMELERİ NASIL YAPILACAK? Bakanlığın kira sözleşmeleri üzerine çalışmalarını tamamladığı uygulama, kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak. Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek. Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek. İlgili Haberler Meclis'te yeni haftanın gündemi belli oldu