Kira sözleşmesi e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Tüm detaylar belli oldu

05 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:11

Kira sözleşmelerini e-Devlet’e taşıyan uygulama yakında hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabilecek.

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Bakanlığın kira sözleşmeleri üzerine çalışmalarını tamamladığı uygulama, kısa sürede vatandaşların erişimine açıldı. İlk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE İKİNCİ AŞAMA NE ZAMAN?

e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hizmetinin ikinci aşaması yıl sonunda kullanıma sunulacak. Bu aşamada emlak danışmanları ve yetkili kişiler, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve tarafların (ev sahibi ve kiracı) onayına sunulması sürecine dahil olacak.

Bu hizmet, vatandaşların kira sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla tüketicilerin kurumlara iletme yükünü azaltmak için başlatıldı. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için sözleşmelerden veri sağlanması planlanıyor.