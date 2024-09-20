Kira tespit davaları yapay zeka ile kısa sürede sonuçlanacak

20 Eylül 2024 08:46 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 08:48

Kişilerin kendi aralarında anlaşamadığı kira bedeli durumunda açılan kira tespit davalarında Türkiye’de bir ilk yaşandı. Artan kira nedeniyle İstanbul’da bir ev sahibinin açtığı dava yapay zeka ile sonuçlandı.

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İstanbul’da yaşanan olayda ev sahibinin ödenen bedelin düşük olması nedeniyle açtığı kira tespit davasında bilirkişi söz konusu taşınmaz için bir rakam belirledi. Ancak, taraflar bilirkişi raporuna itiraz etti.

KİRA TESPİT DAVALARINDA YAPAY ZEKA​ DÖNEMİ NEDİR?

İstanbul’da ev sahibinin ödenen bedelin düşük kalması nedeniyle açtığı kira tespit davasında bilirkişi, söz konusu taşınmaz için bir rakam belirledi. Ancak, taraflar bilirkişi raporuna itiraz etti.

Bunun üzerine mahkeme ara karara giderek tarafların rapora itirazlarının ek bir raporla değerlendirilmesine karar verdi. Davacı vekilinin sunduğu kira sözleşmelerinin incelenmesi talep edildi ve yapay zekadan da yararlanarak yeni bir rapor hazırlanmasına hükmedildi.

YAPAY ZEKA DAVA SÜREÇLERİNİ KISALTACAK MI?

Türkiye’de yapay zeka ile bir davanın sonuçlanmasının ardından hukukçular, bu durumun tüm anlaşmazlıklara örnek teşkil edeceğini belirterek dava süreçlerinde yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasının beklendiği açıklandı.

Yapay zeka ile daha fazla kıyaslama yapılması mümkün olduğundan en doğru sonucun bulunması sağlanacak. Bu sayede dava süreçleri kısa sürede sonuçlanacak.

YAPAY ZEKA İLE DAVA SÜREÇLERİNİN AVANTAJLARI NE OLACAK?

Yapay zeka ile ilerleyen davalarda, mahkeme masraflarında azalma, dava süreçlerinde kısalma, hata risklerinin azalması, verimliliğin artması ve hızlı veri analizi gibi avantajların sağlanması bekleniyor.