Kırım Kongo nedeniyle Tokat’ta 5 kişi tedavi görüyor! Halk arasında Tokat hastalığı olarak bilinen KKKA geri mi dönüyor?

27 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:39

Keneler yoluyla insana bulaşan ve bir RNA virüs türü olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ilk olarak 2003 yılında Kelkit Vadisi’nde görüldü. Hastalar Tokat’tan geldiğinden dolayı “Tokat Hastalığı” adını aldı.

KKKA TEŞHİSİYLE TOKAT’TA 5 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Genellikle; Tokat, Sivas, Yozgat, Gümüşhane gibi illerde daha çok görülen KKKA Hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Bölümünde 5 kişi tedavi görüyor.

Ocak ayından itibaren vücuda kene yapışması sonucu KKKA Hastalığından şüphelenen 450 Tokatlı vatandaş Tokat Devlet Hastanesi acil servise başvurdu.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan ve enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören hastaların 31’i taburcu olurken, dördü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Beş hastanın tedavisi Tokat Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

KKKA HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında “Tokat Hastalığı” olarak da bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da endemik olarak görülen, kene yapışması sonrası insana bulaşan RNA virüs grubuna ait ölümcül bir hastalıktır.

KKKA İLK BELİRTİLERİ NEDİR?

Ölüm riski taşıyan bir hastalık olan KKKA Hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Kene ısırdığını fark ettiğiniz an en yakın acil servise başvurmalısınız.

Aniden başlayan baş ağrısı,

Baş dönmesi,

Yüksek ateş,

Bel ağrısı,

Eklem Ağrısı,

Karın ağrısı,

Kusma

KIRIM-KONGO HASTALIĞI KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Virüsün alınma şekline bağlı olarak kuluçka süresi değişen KKKA Hastalığının kene ısırmasından 2-14 gün arasında belirtileri ortaya çıkar.

KKKA TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Hastalığın tanısı; PCR testi ile viral RNA’nın ya da ELISA ile spesifik IgM antikorlarının gösterilmesi ile konulur.

KKKA HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR?

KKKA Hastalığı; Tokat, Yozgat, Sivas ve Gümüşhane illeri olmak üzere genellikle Orta Karadeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde çoğunlukla görülür.

KKKA İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

KKKA Hastalığı, enfekte olan hastaların kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşıcı özellik taşır.

KKKA HASTALIĞININ İLK ADI TOKAT HASTALIĞI

İlk olarak Kongo ve I.Dünya Savaşı sonrası Kırım’da görülen KKKA Hastalığı Türkiye’de ilk kez 2003 yılında Gümüşhane iline bağlı Kelkit Vadisi’nde görüldü. Tokatlı vatandaşların KKKA’yı getirdiğini düşünen yerel halk bu hastalığa “Tokat Hastalığı” adını verdi.