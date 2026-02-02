Kırklareli’nde okullar tatil mi oldu? 2 Şubat valilik kararı

Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Valilik, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca il genelinde taşımalı eğitim de bir gün süreyle askıya alındı. Bazı kamu personeline ise olumsuz hava şartları nedeniyle idari izin verilecek.

2 ŞUBAT 2026 KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.