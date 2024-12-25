Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe karla karışık yağmur bekleniyor

25 Aralık 2024 15:03 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporlarına göre yarın Kırklareli'nde erken saatlerden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. MGM'nin hava tahmin raporunun ardından Kırklareli'nde yarın okulların tatil olup olmadığı gündem oldu. Henüz resmi makamlardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre hafta sonu Trakya​ ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili olacak.

Kırklareli​'nde ise kar yağışı yarından (26 Aralık Perşembe) itibaren etkisini gösterecek.

KIRKLARELİ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 ARALIK?

MGM tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli'nde hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşecek ve karla karışık yağmur görülecek.

Akşam saatlerine doğru ise hava sıcaklıkları daha da düşerek 3 dereceyi görecek ve kar yağacak. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Hava şartlarının kötüleşmesi halinde valilikler tarafından okullar belirli sürelerde tatil ediliyor.

Ancak henüz Kırklareli'nde okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili valilikten resmi bir açıklama gelmedi.

İlerleyen saatlerde Kırklareli Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

KIRKLARELİ'NDE YARIN KAR YAĞACAK MI?

Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayacak olan karla karışık yağmur akşam saatlerinde havanın soğumasıyla birlikte kara yağışına dönüşecek.

Kar yağışı MGM verilerine göre 27 Aralık 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.

Hava sıcaklıkları ise Cuma günü -1 dereceyi görecek. Hafta sonu ise havanın çok bulutlu olması bekleniyor.