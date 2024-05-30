Kirli Sepeti dizisinden Serhat Kılıç ve Gözde Seda Altuner ayrılıyor

30 May 2024 15:37 - Güncelleme : 30 May 2024 16:01

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun ve Furkan Palalı'nın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği Kirli Sepeti'nin yeni sezonda devam etmesine karar verilmişti.

Dizinin yeni sezonunda ise Halil İbrahim Ceyhan'ın kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı.

Şimdi ise izleyiciler tarafından Serhat Kılıç ve Gözde Seda Altuner'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Feyyaz karakterini oynayan Serhat Kılıç ile Nergis'i oynayan Gözde Seda Altuner diziden ayrılacak.

Serhat Kılıç ve Gözde Seda Altuner'in neden diziden ayrılacağı konusunda ise net bir açıklama bulunmuyor.

Ancak dizinin yeni sezonda senaryosunda bazı yapılacaklar değişiklikler nedeniyle bu kararın alındığı iddia ediliyor.

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

Kirli Sepeti, İstanbul'un zengin semtlerinden birinde bulunan bit sitede çalışan hizmetliler ve onların işverenleri arasında geçen hikayeyi konu alıyor.