Kirli Sepeti dizisinin Aylin'i Melisa Döngel yeni sezonda da yer alacak

10 Haziran 2024 20:39 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 20:15

MedYapım'ın pazar akşamlarına damga vuran dizisi "Kirli Sepeti"nin yeni sezonda da devam edeceği açıklandı.

Halil İbrahim Ceyhan’ın ardından Melisa Döngel’in de diziye devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Melisa Döngel, ağustos sonunda sete çıkacak olan dizide rol almaya devam edecek.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNE YENİ KARAKTERLER KATILIYOR MU?

Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği diziye yeni karakterler de katılacak.

Ayrıca Melisa Döngel, Burak Sevinç ve Fikret Kuşkan ile birlikte "Güzel" adlı sinema filminde başrol oynayacak.

Filmin çekimleri 17 Haziran’da Kapadokya’da başlayacak.