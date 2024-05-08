Kirli Sepeti reytinglerinin yükseldiği için final yapmayacak

08 May 2024 13:29 - Güncelleme : 08 May 2024 13:46

Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu Kirli Sepeti dizisinin 19 Mayıs'ta final yapacağı iddia edilmişti.

İzleyiciler tarafından dizinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kirli Sepeti dizisinin final kararından vazgeçildi.

Dizinin yapım şirketi MedYapım tarafından açıklanan bilgilere göre son haftalarda reytinglerin yükselmesi nedeniyle yeni sezonda da devam edeceği açıklandı.

Dizinin 12 Mayıs Pazar günü yayınlanacak bölümünde de reytingler yükselirse yerinin daha da sağlamlaşacağı açıklandı.