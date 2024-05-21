Kırmızı halıda Filistin'e destek: Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Cannes'da öyle bir şey yaptı ki
Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett Cannes Film Festivali'nin kırmızı halı seremonisinde, Filistin bayrağının renkleri olan siyah, yeşil ve beyazdan oluşan bir kıyafet tercih etti. Ünlü oyuncunun Filistin desteği geceye damga vururken, sosyal medyada da gündem oldu.
Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. Festivale bu yıl, Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett damgasını vurdu. Her fırsatta Gazze'deki zulmü duyuran Cate Blanchett, kırmızı halı üzerinde yürürken Filistin bayrağının renkleri olan siyah, yeşil ve beyazdan oluşan bir kıyafet giymeyi tercih etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Blanchett'in kıyafeti ile Gazze'ye destek mesajı vermiş olması, sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin İyi Niyet Elçisi olan Cate Blanchett, "Ben bir tanığım" sözleriyle Gazze için Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında ayakta alkışlanmıştı.
SİNAN AKÇIL'DAN İSRAİL'E AYAR
Fransa'nın Rouen şehrinde düzenlenen açıkhava festivalinde sahne alan şarkıcı Sinan Akçıl ise verdiği Filistin'e destek mesajıyla gündeme geldi. İsrail'in Filistin'deki eylemlerini kınayan ve katil Netanyahu'ya seslenen Akçıl, "Acilen bu vahşete son verin! Çocukları öldürmeyi durdurun" diyerek bağırdı.