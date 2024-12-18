Kırmızı kitap nedir? Kırmızı Kitap güncellenmesinde sona gelindi

18 Aralık 2024 17:31 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:35

Devletin gizli anayasası olarak adlandırılan ve halk arasında Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi.

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Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti.

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı.

KIRMIZI KİTAP NEDİR?

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, taşıdığı önem nedeniyle halk arasında Kırmızı Kitap olarak biliniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit risklerini madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLEMESİNDE SONA GELİNDİ

Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Aralık ayı başında gizli nitelikte bir toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda Kırmızı Kitap üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak değerlendirildi.

Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin salona alınmadığı, güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğu toplantının ardından Kırmızı Kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.