Kırmızı kitap nedir? Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nde düzenlemeler gündemde

05 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:36

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ana gündem maddeleri arasında, kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellenmesi ve Suriye’deki son gelişmeler yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın başkanlık edeceği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ana gündem Suriye​’de HTŞ ve muhaliflerin Halep’i kontrol altına almasının ardından bölgede yaşanan gelişmeler olacak.

KIRMIZI KİTAP NEDİR?

Halk arasında “Devletin Gizli Anayasası” olarak adlandırılan Kırmızı Kitap, Türkiye’nin iç ve dış tehdit algılarını belirleyen ve milli güvenlik politikalarını yönlendiren temel bir belgedir. Bu belge, devletin güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirleri ve milli faaliyetlerin esaslarını detaylı bir şekilde içerir.

KIRMIZI KİTAPTA HANGİ GÜNCELLEMELER YAPILACAK?

MGK toplantısında, 5 yıllık periyotta yenilenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellemeleri ele alınacak. Bu kapsamda, belgeye ilk kez yapay zeka kavramının eklenmesi bekleniyor. Ayrıca, tehdit ve tehlike algılarına ilişkin yeni değerlendirmeler ve düzenlemeler yapılması planlanıyor. Güncellemeler, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikalarının çağın gerekliliklerine uyarlanmasını sağlayacak.

MGK GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının bir diğer önemli başlığı, Suriye’deki son durum olacak. Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve diğer muhalif grupların Halep’i kontrol altına almasının ardından bölgede yaşanan gelişmeler detaylıca değerlendirilecek. Bölgeden kaynaklanabilecek olası göç dalgaları da toplantının kritik konuları arasında bulunuyor.

Milli Güvenlik Belgesi’nin güncellenmesiyle, Türkiye’nin güvenlik politikalarına yeni bir yön verilmesi bekleniyor.