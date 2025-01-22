Kırmızı Kitap nedir? Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı Kırmızı Kitap'ın güncellenmesi bekleniyor

22 Ocak 2025 20:14 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:22

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda halk arasında Kırmızı Kitap olarak tanınan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'ndeki toplantı, saat 17.00 itibariyle başladı.

Toplantının ardından Kırmızı kitap olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin de güncellenmesi bekleniyor.

KIRMIZI KİTAP NEDİR?

Kırmızı Kitap, resmi adıyla Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye​'nin güvenlik politikalarını belirleyen, kamuoyunda "devletin gizli anayasası" olarak adlandırılan önemli belgelere verilen isimdir.

Kırmızı Kitap, devletin güvenlik tedbirlerini ve bu anlayış doğrultusunda alınacak tedbirleri madde madde ortaya koyar.

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLENDİ Mİ?

Kırmızı Kitap şeklinde bilinen belgenin güncellenmesi için

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda, yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştı.

Belgeye son şekli ilk MGK toplantısında veriliyor.

Yılın ilk MGK’sında Kırmızı Kitap’ın yanı sıra terörle mücadele, Suriye’deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.