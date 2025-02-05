Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi nedir? Hayvancılığa Destek şartları araştırma konusu oldu

05 Şubat 2025 20:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:28

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’nin başlatıldığını duyurdu. Hayvancılığa destek projesinin şartları ve ödemeler merak ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor.

KIRSALDA BEREKET, HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ NEDİR?

Destek Projesi kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticiye verilecek.

Bu kapsamda üreticiye verilecek kredi, ilk 2 yıla kadar geri ödemesiz olacak ve 3 ila 5 yıl vadeli olarak geri ödenebilecek.

Öte yandan verilen hayvanların 1 yıl boyunca aylık olmak üzere hayvan başına bin 500 TL bakım ve besleme gideri karşılanacak

KIRSALDA BEREKET, HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Proje kapsamında ziraat mühendisi, veteriner hekim ve gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gelen başvurularda verilen hayvan sayısı, 15'ten 30'a çıkarılacak.

Ayrıca projede deprem bölgesindeki üreticilere öncelik verilecek.

Projeye ilişkin başvurular ise İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.