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Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:20
Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini korumak amacıyla belirli dönemlerde kış lastiği uygulaması zorunlu tutuluyor. Kış lastiği alırken dikkat edilecek unsurlar ise merak konusu oldu.

Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği​ zorunluluğu 1 Aralık​ Pazar günü itibarıyla başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ALINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kış lastiği alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır;

Lastik Üzerindeki Semboller

1.M+S (Mud and Show): Çamur ve kar için uygun lastiklerdir. Bu işaret tek başına kış lastiği performansını ifade etmez.

2.Kar Tanesi Sembolü (3PMSF): Kış koşullarına uygunluğu uluslararası standartlarla test edilmiş lastiklerdir.

Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor - 1. Resim

Lastik Boyutu

Araç üreticisinin önerdiği ebatlara uygun lastik tercih edilmeli. Yanlış ebatlar araç performansını ve güvenliği etkileyebilir.

Diş Derinliği

Yeni bir kış lastiğinin diş derinliği genellikle 8-9 mm’dir. Diş derinliğinin 4 mm altına düşmemesi gerekir.

Lastik Hamuru ve Esnekliği

Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyan özel hamurlardan üretilir. Esneklik test edilmiş ve kaliteli markalar tercih edilmelidir.

Üretim Tarihi

Lastiklerin yan yüzeyinde belirtilen DOT kodundan üretim tarihi kontrol edilmelidir. Üretim tarihi 5 yıldan eski olan lastikler tercih edilmemelidir.

Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor - 2. Resim

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar ile mal ve can güvenliğini korumak amaçlı hususi araçlar için kış lastiği takma uygulaması 1 Aralık Pazar günü başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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