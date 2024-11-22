Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:20

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini korumak amacıyla belirli dönemlerde kış lastiği uygulaması zorunlu tutuluyor. Kış lastiği alırken dikkat edilecek unsurlar ise merak konusu oldu.

Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği​ zorunluluğu 1 Aralık​ Pazar günü itibarıyla başlayacak. KIŞ LASTİĞİ ALINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Kış lastiği alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır; Lastik Üzerindeki Semboller 1.M+S (Mud and Show): Çamur ve kar için uygun lastiklerdir. Bu işaret tek başına kış lastiği performansını ifade etmez. 2.Kar Tanesi Sembolü (3PMSF): Kış koşullarına uygunluğu uluslararası standartlarla test edilmiş lastiklerdir. Lastik Boyutu Araç üreticisinin önerdiği ebatlara uygun lastik tercih edilmeli. Yanlış ebatlar araç performansını ve güvenliği etkileyebilir. Diş Derinliği Yeni bir kış lastiğinin diş derinliği genellikle 8-9 mm’dir. Diş derinliğinin 4 mm altına düşmemesi gerekir. Lastik Hamuru ve Esnekliği Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyan özel hamurlardan üretilir. Esneklik test edilmiş ve kaliteli markalar tercih edilmelidir. Üretim Tarihi Lastiklerin yan yüzeyinde belirtilen DOT kodundan üretim tarihi kontrol edilmelidir. Üretim tarihi 5 yıldan eski olan lastikler tercih edilmemelidir. KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar ile mal ve can güvenliğini korumak amaçlı hususi araçlar için kış lastiği takma uygulaması 1 Aralık Pazar günü başlayacak. İlgili Haberler Ankara'da kar mı yağacak? Cumartesi günü sıcaklıkların düşmesi bekleniyor Kar ne zaman yağacak? 23-24 Kasım hava durumu