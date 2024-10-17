Kış lastiği takma tarihi belli oldu

17 Ekim 2024 23:24 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 00:28

Havaların soğumaya başlamasının ardınan sürücülerin merak ettiği birçok detay var. Sürücüler kış lastiği ne zaman takılır sorusunu gündeme getirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından vatandaşlar kış lastiği ne zaman takılır sorusunu sormaya başladı.

Özellikle yol güvenliğini fazlasıyla etkilemesi açısından kış lastiği takma uygulaması için sürücüler şimdiden önlem almaya başladı.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Yaz aylarının geçmesiyle kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı ve kış lastiğinin ne zaman takılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlıyor. Bu nedenle 1 Aralık tarihine kadar kış lastiğini takmak gerekiyor. Söz konusu zorunluluk 1 Nisan tarihine kadar devam ediyor.

HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA?

Düzenlemeler sonucunda 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçların kış lastiği takması zorunlu.

Bunların dışında özel araçlar için bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sürücülerin güvenliği ve olası tehlikeleri önlemek amacıyla her aracın kış lastiği takması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takma zorunluluğu olan ticari araçlarda kış lastiği olmadığı takdirde 4 bin 69 tl para cezası bulunuyor.