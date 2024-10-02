Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

02 Ekim 2024 08:58 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:08

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024 itibarıyla başlayacak. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala kış lastiği uygulamasının hangi araçlarda geçerli olduğu gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı​'nın düzenlemeleri kapsamında belirli dönemlerde Türkiye​'de kış lastiği​ kullanma zorunluluğu getiriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarını kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanıyor.

Vatandaşlar tarafından kış lastiği uygulamasının ne zaman başladığı, hangi araçlarda geçerli olduğu ve cezasının ne kadar olduğu merak ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Bu süre zarfında ticari araç kullanan vatandaşların kış lastiği takması zorunlu olacak.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNLU?

Bütün ticari araçlarda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor.

Vatandaşların özel otomobillerinde ise böyle bir zorunluluk bulunmasa da meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçilmek için kış lastiği takılması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği taktırmanın cezası her yıl 1 Ocak tarihinde yeniden değerlendiriliyor.

1 Ocak 2024 tarihinde açıklanan bilgilere göre kış lastiği taktırmayanlar 4 bin 69 TL ceza​ ödeyecek.

Bu rakamın 1 Ocak 2025 tarihinde tekrardan değerlendirilmesi ve artması bekleniyor.