Kış saati uygulaması Avrupa ülkelerinde kullanılıyor

25 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:24

Ekim ayının yaklaşmasıyla beraber kış saati uygulaması gündeme geldi. Önümüzdeki ay Almanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’da bazı ülkeler saatlerini geriye alacak.

Türkiye’de 2016 yılında son bulan kış saati uygulaması, Avrupa ülkeleri arasında yer alan Almanya​, Fransa​, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka’da devam ediyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle normal saate dönüş olarak bilinen kış saati uygulaması; ABD, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka, Kanada, Avustralya, İsrail ve Yeni Zellanda’da kullanılmaya devam ediyor.

YAZ SAATİ UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Mevsimsel gün ışığı değişimlerinden faydalanmak için kullanılan sabit yaz saati; Türkiye​, Rusya, Belarus, Arjantin ve Fas’ta uygulanıyor.

TÜRKİYE KIŞ SAATİNE GEÇECEK Mİ?

08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirilmiştir. Bu sebeple ülkemizde kış saati uygulanmamaktadır.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ?

Avrupa ülkelerinin kış saati uygulamasına geçmesiyle Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıkacak.

SABİT YAZ SAATİ NEDEN KULLANILIYOR?

Sabit yaz saati enerji tasarrufu, ekonomik verimlilik ve gün ışığından yararlanma gibi çeşitli sebeplerden dolayı kullanılmakta.