Kış saati uygulaması enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışından daha fazla yararlanmak için kaldırıldı

29 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:47

Türkiye'de 2016 yılında uygulamadan kaldırılan kış saati uygulamasının neden kaldırıldığı sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Ayrıca vatandaşlar 2024 yılında saatlerin geriye alınıp alınmayacağını da merak ediyor.

Almanya​, Fransa​ ve Belçika​ başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde uygulanan kış saati uygulaması 2016 yılında Türkiye​'de sonlandırılmıştı.

Vatandaşlar tarafından kış saati uygulamasının neden kaldırıldığı merak ediliyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkyie'de kış saati uygulaması gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı.

Alınan karar ile birlikte Türkiye'nin saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlendi.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI 2024?

Türkiye'de saatler 2016 yılında alınan kararın ardından geri alınmamaya başladı.

2024 yılında da bu karar devam edecek ve saatler geriye alınmayacak.

Bu sebepten dolayı da Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile ise 3'e çıkacak.