Kış saati uygulamasının 2024 yılında olmaması nedeniyle saatler geri alınmayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:00

2024 senesinde kış saatinin uygulanmamasından dolayı saatler geri alınacak mı, alınmayacak mı merak konusu olmuştu. Her yıl yaz ayından kış ayına geçerken vatandaşlar saatlerin ne zaman geri alınacağını da araştırmaya başladı.

08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ülkemizde yaz saati kalıcı hale getirildi. 2016 senesinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Türkiye​'de kış saati uygulaması kaldırıldı. Kış ayına girmemize kısa süre kala saatler geri alınacak mı merak konusu oldu. SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK 2024? 08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete kararına göre Türkiye'de yaz saati kalıcı oldu. 2016 senesinden beri kış saati uygulaması sonlanırken Türkiye'de 2024 yılında da kış saati uygulaması olmayacak ve saatler geri alınmayacak. Bakanlar Kurulu kararıyla 2016 senesinde uygulama kaldırıldı. Uygulama, vatandaşların güneş ışığından daha fazla yararlanmasını amaçlayarak kaldırıldı. KIŞ SAATİ UYGULAMASI KALKTI MI, NE ZAMAN? Kış saati uygulaması 2016 senesinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından kaldırıldı. Ülkemizde güneş ışığından daha fazla yararlanmak için kaldırılan kış saati uygulaması 2016 senesinde kaldırıldı. 23 Eylül tarihinin ardından Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. SAATLER GERİ ALINACAK MI? 2024 senesinde yaz saati uygulaması devam etmesinden dolayı saatler geri alınmayacak. Türkiye'de 2016 yılından beridir kış saati uygulaması kullanılmıyor. 23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR, GECELER NE ZAMAN UZAYACAK? Gece ile gündüzün eşit olması anlamına gelen ekinoks senede 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanıyor. Güney yarım kürede gündüzler geceden uzun olmaya başlıyor ve kuzey yarım kürede tam tersi başlıyor. 23 Eylül ise güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcıdır. İlgili Haberler 11.00-16.00 saatleri arasına dikkat! Temmuz sıcakları geri döndü uzmanlardan uyarı geldi WhatsApp’a bomba yenilik: Saatlerce uğraşmaya gerek kalmayacak