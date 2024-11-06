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Kışlık lastik ne zaman takılır? Kış lastiği uygulamasına az zaman kaldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 14:09 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:15

Havaların soğumasıyla birlikte kış ayları yaklaşırken vatandaşlar kışlık lastik uygulamasının zamanını araştırmaya başladı. Kışlık lastik takılması özellikle karlı ve buzlanma olan havalarda hayati önem taşıyor.

Trafikte olan sürücülerin özellikle de servis araçlarının kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri de kışlık lastikler ve kışlık araç bakımları.

Karlı, buzlu ve don yollarda aracın hakimiyetini artırmak ve kazalara engel olmak için yapılması gereken ilk şey kışlık lastik uygulamasına dikkat edilmesi.

Kışlık lastik ne zaman takılır? Kış lastiği uygulamasına az zaman kaldı - 1. Resim

KIŞLIK LASTİK NE ZAMAN TAKILIR?

Havaların soğumasıyla birlikte bazı şehirlerimizde havalar donma noktasının altına çekilmeye başladı. Bu şehirlerde lastiklerin çok daha önceden değişmesi gerekiyor.

Ancak özellikle ülkenin batı bölümlerinde havalar halen donma tehlikesinin oluşmasına elvermiyor.

Bu nedenle kış lastiği​ için zorunlu uygulama tarihini bekleyebilirler.

Kışlık lastik ne zaman takılır? Kış lastiği uygulamasına az zaman kaldı - 2. Resim

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Özellikle şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği takmak zorundadır.

Kışlık lastik ne zaman takılır? Kış lastiği uygulamasına az zaman kaldı - 3. Resim

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava koşullarında, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi bir yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu
Soğuk havalarda karlı ve buzlu yollarda daha güvenli bir yol tutuşu sağlar

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Kaynak: TGRT Haber
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