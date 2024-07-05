Kısmetse Olur ile tanınan Çağrı sözlüsünden ayrıldı: Ağlayarak Mutfak Bahane stüdyosunu terk etti

05 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:32

Mutfak Bahane isimli yemek yarışmasına ikinci kez katılma hakkı sunulan ve tartışmalarıyla gündeme gelen Çağrı-Başak çifti 25 Haziran Salı günü yayınlanan programda gergin anlar yaşadı.

MUTFAK BAHANE ÇAĞRI BAŞAK TARTIŞMASINDA NE OLDU?

Mutfak Bahane yarışmasına ikinci kez katılan Çağrı-Başak çiftinin arasında geçen tartışma ve ayrılık sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmada yapılan tadım sırasında Çağrı’nın Başak’ın tabağına 3 puan vermesinin ardından Çağrı’nın “Artık bu ilişkiden çok yoruldum. Başak nikahtan kaçtıktan sonra aramız düzelmedi.” sözleriyle başlayan tartışma; Çağrı’nın Başak’ın tabağına “Sevgisiz tabak” demesiyle alevlendi.

ÇAĞRI NEDEN STÜDYOYU TERK ETTİ?

Başak’ın “Buraya geldiğimden beri beni rezil ediyorsun, küçük düşürüyorsun. Ayrılmak istiyorsun. Burayı bahane yapıyorsun.” sözleriyle Çağrı ağlayarak söz yüzüğünü masaya koyup stüdyoyu terk etti.

ÇAĞRI İLE BAŞAK AYRILDI MI?

Çağrı’nın Başak’ı stüdyoda bırakıp gitmesiyle Başak söz yüzüğünü yere fırlattı.

KISMETSE OLUR ÇAĞRI KİMDİR?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü YouTube programıyla tanınan ve Mutfak Bahane programıyla gündeme gelen Çağrı’nın 26 yaşında oyuncu, model ve işletmeci olduğu biliniyor.

MUTFAK BAHANE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Mutfak Bahane isimli yemek yarışması hafta içi her gün 14.00 itibarıyla başlamakta.