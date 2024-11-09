Kız olur umuduyla futbol takımı kuran talihsiz baba! 11. çocuğu da erkek oldu

09 Kasım 2024 17:16 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:25

Niğde'de duyanlar şaşkına çeviren ve gülümseten ilginç bir hikaye yaşandı. Hacıabdullah kasabasında yaşayan 59 yaşındaki Hasan Kartal, hayatını kaybeden ilk eşinden 5, ikinci eşinden de 6 olmak üzere 11 erkek çocuk sahibi oldu. Kız olur umuduyla çocuk yapmaktan vazgeçmeyen adamın 11. çocuğu da erkek oldu. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran habere 'Adam kız olsun diye diye futbol takımı kurmuş' yorumları yapıldı.

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Kız çocuğu hayali kuran Niğdeli Hasan Kartal'ın hikayesi duyanları hem gülümsetiyor hem de şaşkına çeviriyor. 1 hafta önce doğan erkek evladı ile birlikte "vatana 11 asker yetiştiriyorum" diyerek durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Kartal, hayatını kaybeden ilk eşinden 5, ikinci eşinden de 6 olmak üzere 11 erkek çocuk sahibi oldu.

'VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUNLAR YETER'

Çocuklarıyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen Kartal, "Vatana, millete hayırlı olsunlar başka bir şey istemem. 2 oğlum gurbette, diğer büyükler de burada tarlalarda çalışıyor. Sağ olsun belediye başkanımız beni işe aldı, onun sayesinde de rızıklarını çıkarıyorum. Kızım olmasını isterdim ama nasip değilmiş. Allah erkek evlat verdi, buna da şükür" dedi.

"GÖNÜL BİR TANE KIZ OLMASINI İSTERDİ"

İlk oğlunu 1998 yılında kucağına alan ve son oğlu yeni doğan baba, çocuklarının isimlerini de sırayla şaşırmadan saydı.

Anne Fatma Kartal ise "gönül bir tane kız olmasını isterdi" diyerek erkek çocukları ile aynı evde yaşamanın zorluğunu anlattı.

Kartal, "Eşimin ilk eşinden 5 oğlu vardı, benden de 6 oldu. 1 hafta önce bir oğlumuz daha oldu. Gönül bir kız olmasını isterdi ama nasip değilmiş. Buna şükürler olsun, hiç çocuğu olmayanlar var. Bir yeri topluyorsun bir yer dağılıyor zorlukları var" diye konuştu.