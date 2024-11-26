Kızıl Goncalar 28. bölümde neler oldu? Kızıl Goncalar’ın final yapacağı iddia edilmişti

26 Kasım 2024 20:12 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 20:16

Son zamanlarda final yapacağı konuşulan Kızıl Goncalar 28. bölüyle izleyicileriyle buluştu. Son bölümüyle de izleyicileri ekranlara bağlayan diziyle ilgili iddialar ise gündem oldu.

Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu! Yeni karakter geliyor

Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu! Yeni karakter geliyor

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir röportajda Kızıl Goncalar’ın yapımcılarından Faruk Turgut​, Kızıl Goncalar​ dizisinin ikinci sezonunun sonunda final yapabileceğini dile getirmişti.

KIZIL GONCALAR 28. BÖLÜM ÖZETİ

Vahid, Cüneyd​ ve Zeynep’in planıyla kıstırılmış, Hatem-ül Evliya olmak için gereken seyyide kehanetini ne şekilde gerçekleştireceğini bulmaya çalışmaktadır.

Levent ve Meryem ise gözü dönmüş Vahid’in dostlarının dikkatini çekmemek için Mira’yı yurt dışına gönderme meselesinde bir oyun oynamaya karar verirler.

Levent ise Mira uğruna herkesi karşısına almaya hazır hale gelir.

Ancak Fanilerin en karanlık gecesinde güneş, dikkat çeken bir ismin yardımıyla dergâhın üzerine doğacaktır.

KIZIL GONCALAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Kızıl Goncalar’ın final yapacağı iddiaları gündeme sık sık gelmeye devam ediyor.

Faruk Turgut’un açıklamasına rağmen reytinglerde dikkat çeken Kızıl Goncalar’ın 3. sezonunun da gelmesi muhtemel.