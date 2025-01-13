Kızıl Goncalar bu akşam neden yok? Yeni bölüm yayın tarihi belli oldu

13 Ocak 2025 09:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:56

Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, Pazartesi günleri ekranlara geliyor. 13 Ocak akşamı yayın akışında yer almamasının üzerine yayınlanmama sebebi de gündeme geldi.

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Bu akşam Kızıl Goncalar​ var mı, yok mu belli oldu. Now TV​ 13 Ocak yayın akışında dizinin yer almaması sonrasında neden yok merak edilmişti. Diziler yeni yıl haftasından dolayı yeni bölüm yayınlamamıştı.

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile kısa sürede beğeni toplayan Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölüm yayınlamıyor. Yayın akışında da yer almayan dizinin yeni bölümünün olmaması sebebinin yeni yıl haftasından dolayı olduğu tahmin ediliyor.

Diziler yeni yıl haftası sebebiyle ekranlara bir süre ara vermişti.

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI 13 OCAK?

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar bu akşamın yayın akışında yer almadı. Buna göre dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümleri yeni yıl haftasından dolayı yayınlanmamıştı.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan "'Ya başaramazsak Cüneyd...' #KızılGoncalar yeni bölümüyle 20 Ocak 20.00’de NOW’da!" paylaşımına göre yeni bölüm 20 Ocak'ta ekranlara gelecek.

NOW TV 13 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter